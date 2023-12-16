Тренер сборной по пляжному футболу Лихачев договорился о продлении контракта с РФС

Как сообщил ТАСС специалист, соглашение будет рассчитано на два года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев достиг договоренности с Российским футбольным союзом (РФС) о продлении контракта на два года. Об этом Лихачев рассказал ТАСС.

Контракт Лихачева с РФС действует до конца 2023 года.

"Пока не переподписали контракт с РФС, некоторые технические детали нужно уладить. Надеюсь, что в ближайшие дни все будет решено окончательно, - сказал Лихачев. - Есть договоренность, что продлю контракт с РФС на два года".

Лихачеву 45 лет, он возглавляет сборную России с 2010 года. Под руководством Лихачева сборная России завоевала три золотые и две бронзовые медали чемпионатов мира, пять раз выиграла Евролигу, четырежды стала сильнейшей на Межконтинентальном кубке, выиграла первые Европейские игры, стала двукратным обладателем Кубка Европы, а также дошла до финала на первых Всемирных пляжных играх.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России по пляжному футболу провела 26 матчей в различных турнирах. Российская команда выиграла Бетсити - Кубок наций, в котором также принимали участие сборные Ирана, ОАЭ и Сенегала.