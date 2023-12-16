Тренер Москвина рассказала, что продолжает готовить своих фигуристов к Олимпиаде-2026

Специалист считает, что к тому времени ситуация с допуском российских спортсменов может поменяться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигуристы под руководством заслуженного тренера СССР Тамары Москвиной продолжают готовиться к Олимпийским играм 2026 года. Об этом ТАСС рассказала Москвина.

"Еще достаточно много времени, и многое может измениться, - сказала Москвина. - Сейчас комментировать это решение, которое касается только Олимпиады в Париже, нет смысла. Потому что нет сведений, как к тому времени будет складываться ситуация".

"Я работаю, готовлю своих спортсменов к Олимпиаде 2026 года. Наши спортсмены выступают на крупных российских соревнованиях, готовят новые программы и элементы для того, чтобы быть способными конкурировать с теми спортсменами из других стран, которые сейчас соревнуются на чемпионатах Европы и мира. Мы видим, как они готовятся, чтобы как только наши спортсмены начнут снова выступать на международных соревнованиях, они оставались такими же сильными до того, как были отлучены от соревнований", - добавила она.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Позднее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что организация не будет оказывать финансовую поддержку спортсменам с нейтральным статусом.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.