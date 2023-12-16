Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе "Спартака" Алексей Макаров

Ему было 82 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе московского "Спартака" Алексей Макаров умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

За "Спартак" Макаров играл с 1960 по 1972 год, трижды выиграв золотые медали (1962, 1967, 1969), четырежды - серебряные (1965, 1966, 1968, 1970) и трижды - бронзовые (1963, 1964, 1972) чемпионатов СССР.

Макаров выступал на позиции защитника. Он провел за Спартак" 380 матчей, забросив 70 шайб. Дважды становился победителем Кубка СССР (1970, 1971).

В составе сборной СССР Макаров в 1968 году выиграл Универсиаду и был признан лучшим защитником турнира.