Гимнастка Крамаренко выиграла многоборье на турнире "Небесная грация" в Китае

Второе место заняла белоруска Алина Горносько, третьей стала россиянка Диана Чугунихина

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Россиянка Лала Крамаренко одержала победу в многоборье на международном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация". Соревнования проходят в Пекине.

В сумме она набрала 177,8 балла. Второе место заняла белоруска Алина Горносько (171,9), третьей стала россиянка Диана Чугунихина (170,65).

Турнир в Пекине завершится 17 декабря.

Крамаренко 19 лет, в 2021 году она завоевала золото чемпионата Европы в командном зачете. На счету спортсменки по три золотые медали юниорских чемпионатов мира и Европы.