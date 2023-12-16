Команда "пути РПЛ" обыграла команду "пути регионов" в Матче звезд Кубка России

Футбол в России

Встреча завершилась со счетом 9:7

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Команда "пути РПЛ" со счетом 9:7 обыграла команду "пути регионов" в Матче звезд Фонбет - Кубка России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кирилл Маляров (2-я и 14-я минуты), Сергей Пиняев (6, 12), Руслан Безруков (7), Никита Кривцов (8), Павел Мелешин (10), Данил Круговой (15, 21). У проигравших отличились Константин Морозов (11), Максим Турищев (14, 25, 25), Кирилл Панченко (15+1), Никита Дубчак (28, 28).

В челленджах победила команда "пути регионов" (57:38).