Российская команда победила боксеров из США в матчевой встрече в Москве

Россияне выиграли все пять поединков

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российская команда одержала победу со счетом 5:0 над спортсменами из США в матчевой встрече по профессиональному боксу "Лига ставок - Ночь чемпионов IBA. Россия против США". Поединки состоялись в московском Международном центре бокса.

Всего прошло пять боев в формате четырех раундов. Бронзовый призер чемпионата мира - 2023 Всеволод Шумков победил Абеля Мендосу решением судей (весовая категория до 61,23 кг), многократный призер чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов - Никиту Абабия решением судей (до 72,6 кг), чемпион России - 2022 Павел Сосулин - Алексиса Эспино нокаутом во втором раунде (до 76,2 кг), финалист первенства Европы - 2023 среди молодежи Бешто Шавлаев - Кваме Риттера решением судей (до 79,38 кг), бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Алексей Егоров - Элвиса Гарсию решением судей (супертяжелый вес).

Соревнования прошли в рамках очередного турнира "Ночь чемпионов IBA", организованного при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.