Легкоатлетка Любушкина чаще остальных спортсменов проверялась РУСАДА на допинг в 2023 году

Спортсменка тестировалась 14 раз

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Специализирующаяся в спортивной ходьбе Кристина Любушкина в 2023 году 14 раз тестировалась Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС, спортсменка чаще остальных проверялась на допинг агентством в текущем году.

В начале августа на чемпионате России в Челябинске 28-летняя Любушкина финишировала четвертой на дистанции 10 000 метров. В феврале спортсменка стала серебряным призером командного чемпионата страны в ходьбе на 35 км. 24 сентября в Саранске в финале серии "Королева российского спорта" она выиграла бронзовую награду на дистанции 10 000 метров.

11 раз проверялась РУСАДА на допинг в 2023 году бегунья Анна Тропина, по 10 - специализирующиеся в спортивной ходьбе Кирилл Фролов и Максим Пьянзин.

В 2022 году Российское антидопинговое агентство чаще всего тестировало триатлонистку Анну Гореву (11 раз), в 2021-м - биатлонистку Ларису Куклину и легкоатлета Андрея Леймана (по девять раз), в 2020-м - легкоатлетку Елену Лашманову (12), в 2019-м - легкоатлетку Александру Гуляеву (12), в 2018-м - бегуна Владимира Никитина (21), в 2017-м - лыжников Александра Большунова и Анастасию Кулешову (по 14).