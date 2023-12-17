Российские шахматисты выиграли девять медалей на первенстве Азии по блицу

На турнире в ОАЭ на счету россиян в том числе две золотые награды

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские шахматисты выиграли две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали на первенстве Азии по блицу. Об этом ТАСС сообщили в Федерации шахмат России.

17 декабря в Эль-Айне (ОАЭ) прошло первенство Азии по блицу среди мальчиков, девочек, юношей и девушек. В шести возрастных группах принял участие 561 шахматист, включая 51 россиянина.

Первенство Азии по блицу среди игроков до 8 лет выиграл Роман Шогджиев. Российский шахматист набрал 9 очков из 9 возможных. Валерия Клейменова стала чемпионкой среди девушек до 16 лет. Иван Кудрин стал вторым в группе мальчиков до 10 лет. В этой же категории у девочек второе место заняла Оксана Смирнова, третье - Кристина Завиваева. Таймаз Темирбеков завоевал серебро в турнире мальчиков до 12 лет. У юношей до 14 лет Марат Гилфанов занял второе место, а Алексей Прохоров выиграл бронзу, Эрдэм Хубукшанов занял чистое второе место в группе юношей до 16 лет.

"Поздравляю наших талантливых спортсменов, их родителей и тренеров с успешным выступлением на первенстве Азии по блицу. Наши ребята проявили характер и продемонстрировали спортивные качества, выступив в соревновании по молниеносной игре почти сразу после окончания пятого тура классического турнира. По итогам рапида и блица у России 17 медалей, из них три золотые, по количеству наград на данный момент мы занимаем первое место: у Вьетнама 13 медалей, у Индии - 12, у Казахстана - 5, у Китая и Узбекистана - по 4. Сейчас нашим шахматистам осталось сыграть четыре решающих тура в "классику", и 21 декабря мы узнаем имена победителей и призеров первенства Азии", - сказал ТАСС президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

28 февраля генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовала за включение ФШР в состав организации. Юридически ФШР вошла в состав ACF с 1 мая. ФШР стала первой из национальных спортивных федераций, перешедшей в азиатскую федерацию.