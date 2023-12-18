Российский нападающий "Ванкувера" Михеев забросил десятую шайбу в сезоне НХЛ

Россиянин отличился в победном матче с "Чикаго"

ТАСС, 18 декабря. Российский нападающий "Ванкувера" Илья Михеев в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Чикаго" забросил десятую шайбу в текущем сезоне. Матч завершился победой "Ванкувера" со счетом 4:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Элиас Петтерссон (19-я минута), Дакота Джошуа (24), Брок Бесер (24) и Михеев (36). У проигравших шайбы забросили Ник Фолиньо (10, 21) и Коул Гуттман (47).

Михеев в текущем сезоне провел 28-й матч. Российский нападающий также сделал 7 результативных передач.

"Ванкувер" после 32 матчей набрал 44 очка и занимает 2-е место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Чикаго" с 19 очками в 30 играх располагается на 8-й строчке в Центральном дивизионе.

В следующем матче "Ванкувер" на выезде сыграет с "Нэшвиллом", "Чикаго" примет "Колорадо". Встречи пройдут в ночь на 20 декабря по московскому времени.