18 декабря, 08:15
Летние олимпийские виды спорта

Винер считает, что пропуск Олимпиады не делает российскую художественную гимнастику слабее

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Максим Григорьев/ ТАСС
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер
© Максим Григорьев/ ТАСС

В России наблюдается огромный рост в художественной гимнастике, отметила Ирина Винер

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Пропуск Олимпиады в Париже никак не отразится на традиционно высоком уровне российской художественной гимнастики. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

"Никак не повлияет, - ответила Винер на вопрос, как пропуск Олимпиады-2024 может отразиться на российской художественной гимнастике. - Наоборот, у нас огромный рост наблюдается в художественной гимнастике, мы вернули правила, по которым выступала когда-то та же Алина Кабаева. Завершившиеся вчера в Пекине соревнования "Небесная грация" доказали, что наши гимнастки сильные и смелые, они имеют великолепные программы. И это все потому, что мы идем вперед, а там - тупик".

"В финале Кубка России в Екатеринбурге у нас выступали 78 регионов. И каждый регион - как целая страна и даже больше. Они выступали со своими флагами и гимнами. Вот это и был настоящий чемпионат мира и Европы", - добавила главный тренер сборной страны.

Представительницы российской художественной гимнастики лишились последней возможности отобраться на Олимпиаду после того, как Европейский гимнастический союз 1 декабря запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать во всех турнирах под своей эгидой, квалификационный чемпионат Европы 2024 года теперь пройдет без россиянок и белорусок.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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