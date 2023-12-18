Корстин: уход из жизни президента "Автодора" Родионова является большой потерей

Владимир Родионов воспитал не одну плеяду успешных игроков, отметила генеральный директор Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Уход из жизни президента саратовского "Автодора" Владимира Родионова является большой потерей и для Единой лиги ВТБ, и для всего российского баскетбола. Об этом ТАСС заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Президент саратовского баскетбольного клуба "Автодор" Владимир Родионов 18 декабря умер в возрасте 76 лет.

"Уход из жизни Владимира Родионова - это большая потеря и для Единой лиги ВТБ, и для всего российского баскетбола. Владимир Евстафьевич, который более 40 лет являлся президентом "Автодора", воспитал не одну плеяду успешных игроков, был олицетворением саратовского баскетбола, а также по праву был включен в Зал славы Единой лиги ВТБ в 2023 году. От лица Единой лиги ВТБ хочу выразить соболезнования родным и близким Владимира Родионова в связи с его утратой", - сказала Корстин.

Родионов - мастер спорта СССР и заслуженный тренер России. До 1982 года он выступал за "Автодорожник", после этого стал главным тренером и президентом команды. В сезонах-1996/97 и 1997/98 "Автодор" под его руководством стал победителем Суперлиги.