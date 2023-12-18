Клуб НХЛ "Оттава" отправил в отставку главного тренера Ди Джея Смита

"Оттава" идет на последнем месте в Атлантическом дивизионе и в Восточной конференции

ТАСС, 18 декабря. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" отправило в отставку главного тренера Ди Джея Смита. Об этом сообщила пресс-служба канадского клуба.

Сообщается, что исполнять обязанности главного тренера команды будет Жак Мартен. Ранее он возглавлял "Оттаву" с 1996 по 2004 год. При Мартене команда стала победителем регулярного чемпионата в сезоне-2002/03.

Одним из его ассистентов в обновленном тренерском штабе станет швед Даниэль Альфредссон, который является лидером "Оттавы" по очкам за всю историю клуба. Швед выступал за команду с сезона-1995/96 по сезон-2012/13.

Мартену 71 год, он является двукратным обладателем Кубка Стэнли, оба трофея он выиграл в качестве ассистента главного тренера "Питтсбурга" Майка Салливана. В качестве члена тренерского штаба сборной Канады он стал олимпийским чемпионом Солт-Лейк-Сити и победителем Кубка мира 2004 года.

"Оттава" идет на последнем, восьмом месте в Атлантическом дивизионе с 22 очками в 26 матчах. Команда также замыкает турнирную таблицу Восточной конференции из 16 команд. Клуб из канадской столицы не набирал очков в последних четырех матчах НХЛ, 18 декабря "Оттава" со счетом 3:6 на выезде проиграла "Вегасу".