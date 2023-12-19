Трефилов считает, что Бах ведет себя несолидно в вопросе допуска российских спортсменов

Все положения об Олимпийских играх были просто позабыты, отметил Евгений Трефилов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов ведет себя как изворотливый уж. Такое мнение ТАСС высказал один из самых титулованных гандбольных тренеров мира Евгений Трефилов, под чьим руководством женская сборная России в 2016 году завоевала олимпийское золото.

8 декабря МОК заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.

"Олимпийские игры без России - это уже какое-то усеченное мероприятие, - сказал Трефилов. - Бах вертится как уж под вилами: сегодня рассказывает, что разрешили, завтра - что запретили, что одним можно, а другим нельзя. Несолидно, все положения об Олимпийских играх были просто позабыты. А как уж они взвыли по поводу того, что мы Игры дружбы будем проводить".

Рекомендации МОК исключают возвращение российских команд по игровым видам спорта на международную арену. По состоянию на декабрь, право выступить на Играх в Париже завоевали только шесть российских спортсменов.

"Я думаю, что может быть еще одна хохма: даже если наши спортсмены захотят туда поехать, то их могут заставить подписывать какую-нибудь бумагу. Но я в этой ситуации не собираюсь никого осуждать, решение каждый принимает сам", - отметил Трефилов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.