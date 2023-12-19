Умер чемпион СССР 1973 года по футболу в составе "Арарата" Николай Казарян

Ему было 76 лет

ЕРЕВАН, 19 декабря. /ТАСС/. Бывший нападающий ереванского футбольного клуба "Арарат", чемпион СССР 1973 года Николай Казарян умер в одной из больниц столицы Армении в возрасте 76 лет. Об этом сообщил портал Shamshyan.com.

14 декабря бывший нападающий "Арарата" был доставлен в больницу №8 с диагнозом сердечно-легочная недостаточность и находился в отделении интенсивной терапии.

Казарян родился в 1947 году в Баку. Чемпион и обладатель Кубка СССР 1973 года, серебряный призер чемпионатов страны 1971, 1976 годов. Также выступал в юношеской и олимпийской сборных СССР. Казарян сыграл 295 матчей, забил 67 голов. В 1992-1994 годах Казарян был первым президентом Федерации футбола Армении. Затем вернулся к тренерской деятельности, в 2007 году был удостоен звания заслуженного тренера Армении.