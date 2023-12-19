Владислав Артемьев стал победителем турнира "Шахматные звезды"

Россиянин занял первое место в рапиде и второе - в блице

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россиянин Владислав Артемьев занял первое место на международном турнире "Шахматные звезды". Соревнования проходили в Москве.

19 декабря завершились соревнования по блицу, победителем которых стал представитель Индии Раунак Садвани. По итогам 18 партий Садвани набрал 12 очков, второе место занял Артемьев (12), который уступил индийцу по дополнительным показателям. Третьим стал россиянин Александр Грищук (11,5).

С 14 по 16 декабря шахматисты провели девять партий по правилам рапида. Соревнования выиграл Артемьев. По итогам двух турниров он стал обладателем главного трофея, на его счету наилучший результат (первое место в рапиде и второе место в блице).

В турнире "Шахматные звезды" принимали участие 10 спортсменов. Призовой фонд соревнований составил 15 млн рублей.