19 декабря, 18:58,
обновлено 19 декабря, 19:12
КХЛ

Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Иван Муранов ("Динамо"), Ярослав Дыбленко и Александр Шарыченков (оба - ЦСКА). Софья Сандурская/ ТАСС
Иван Муранов ("Динамо"), Ярослав Дыбленко и Александр Шарыченков (оба - ЦСКА)
© Софья Сандурская/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над столичным ЦСКА со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 814 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт (12-я минута), Никита Гусев (16), Даниил Пыленков (37), Артем Ильенко (37). У проигравших отличился Кирилл Долженков (26). Гусев продлил результативную серию до девяти матчей.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 41 игре. ЦСКА с 46 очками после 40 матчей идет шестым на Западе.

В следующем матче "Динамо" 21 декабря примет челябинский "Трактор". ЦСКА в тот же день на выезде встретится с петербургским СКА.

В других матчах игрового дня омский "Авангард" уступил на своей площадке казанскому "Ак Барсу" (0:4), уфимский "Салават Юлаев" дома был сильнее астанинского "Барыса" (5:4), "Трактор" на выезде в овертайме обыграл екатеринбургский "Автомобилист" (3:2), череповецкая "Северсталь" в гостях одолела ярославский "Локомотив" (1:0). Минское "Динамо" на своем льду переиграло подмосковный "Витязь" (4:1), СКА в домашней встрече разгромил "Сочи" (7:2), новосибирская "Сибирь" на выезде в овертайме победила тольяттинскую "Ладу" (2:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

42

24

3

0

2

2

11

154-117

58

2

Динамо М

41

21

4

2

1

3

10

127-98

58

3

Локомотив

39

22

3

0

2

1

11

97-75

53

4

Торпедо

41

21

2

1

2

1

14

120-97

51

5

СКА

39

20

2

3

1

0

13

117-878

51

6

ЦСКА

40

19

2

1

0

2

16

117-88

46

7

Северсталь

40

15

0

3

3

4

15

126-121

43

8

Динамо Мн

39

13

4

1

2

2

17

101-100

40

9

Куньлунь РС

41

7

4

4

2

3

21

96-136

35

10

Сочи

40

11

1

2

0

4

22

101-143

32

11

Витязь

41

9

2

2

2

3

23

84-141

31

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

41

20

3

2

3

2

11

126-104

55

2

Авангард

39

16

7

3

0

3

10

115-101

55

3

Салават Юлаев

40

23

1

1

0

2

13

116-81

52

4

Лада

42

17

1

3

1

8

12

103-103

51

5

Ак Барс

41

19

5

0

0

2

15

111-91

50

6

Трактор

41

16

5

1

0

4

15

104-94

48

7

Автомобилист

42

13

5

3

3

2

16

96-99

47

8

Сибирь

42

12

3

4

3

4

16

99-114

45

9

Амур

40

14

0

2

5

2

17

87-103

39

10

Нефтехимик

40

11

2

1

4

4

18

88-128

36

11

Адмирал

38

7

3

2

5

2

18

80-107

32

12

Барыс

41

6

3

3

2

5

22

94-130

31

  

Теги:
КХЛ