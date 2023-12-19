Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над столичным ЦСКА со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 814 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт (12-я минута), Никита Гусев (16), Даниил Пыленков (37), Артем Ильенко (37). У проигравших отличился Кирилл Долженков (26). Гусев продлил результативную серию до девяти матчей.
"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 41 игре. ЦСКА с 46 очками после 40 матчей идет шестым на Западе.
В следующем матче "Динамо" 21 декабря примет челябинский "Трактор". ЦСКА в тот же день на выезде встретится с петербургским СКА.
В других матчах игрового дня омский "Авангард" уступил на своей площадке казанскому "Ак Барсу" (0:4), уфимский "Салават Юлаев" дома был сильнее астанинского "Барыса" (5:4), "Трактор" на выезде в овертайме обыграл екатеринбургский "Автомобилист" (3:2), череповецкая "Северсталь" в гостях одолела ярославский "Локомотив" (1:0). Минское "Динамо" на своем льду переиграло подмосковный "Витязь" (4:1), СКА в домашней встрече разгромил "Сочи" (7:2), новосибирская "Сибирь" на выезде в овертайме победила тольяттинскую "Ладу" (2:1).
1
Спартак
42
24
3
0
2
2
11
154-117
58
2
Динамо М
41
21
4
2
1
3
10
127-98
58
3
Локомотив
39
22
3
0
2
1
11
97-75
53
4
Торпедо
41
21
2
1
2
1
14
120-97
51
5
СКА
39
20
2
3
1
0
13
117-878
51
6
ЦСКА
40
19
2
1
0
2
16
117-88
46
7
Северсталь
40
15
0
3
3
4
15
126-121
43
8
Динамо Мн
39
13
4
1
2
2
17
101-100
40
9
Куньлунь РС
41
7
4
4
2
3
21
96-136
35
10
Сочи
40
11
1
2
0
4
22
101-143
32
11
Витязь
41
9
2
2
2
3
23
84-141
31
1
Металлург
41
20
3
2
3
2
11
126-104
55
2
Авангард
39
16
7
3
0
3
10
115-101
55
3
Салават Юлаев
40
23
1
1
0
2
13
116-81
52
4
Лада
42
17
1
3
1
8
12
103-103
51
5
Ак Барс
41
19
5
0
0
2
15
111-91
50
6
Трактор
41
16
5
1
0
4
15
104-94
48
7
Автомобилист
42
13
5
3
3
2
16
96-99
47
8
Сибирь
42
12
3
4
3
4
16
99-114
45
9
Амур
40
14
0
2
5
2
17
87-103
39
10
Нефтехимик
40
11
2
1
4
4
18
88-128
36
11
Адмирал
38
7
3
2
5
2
18
80-107
32
12
Барыс
41
6
3
3
2
5
22
94-130
31