Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Иван Муранов ("Динамо"), Ярослав Дыбленко и Александр Шарыченков (оба - ЦСКА)

Иван Муранов ("Динамо"), Ярослав Дыбленко и Александр Шарыченков (оба - ЦСКА)

Встреча завершилась со счетом 4:1

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над столичным ЦСКА со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 814 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт (12-я минута), Никита Гусев (16), Даниил Пыленков (37), Артем Ильенко (37). У проигравших отличился Кирилл Долженков (26). Гусев продлил результативную серию до девяти матчей.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 41 игре. ЦСКА с 46 очками после 40 матчей идет шестым на Западе.

В следующем матче "Динамо" 21 декабря примет челябинский "Трактор". ЦСКА в тот же день на выезде встретится с петербургским СКА.

В других матчах игрового дня омский "Авангард" уступил на своей площадке казанскому "Ак Барсу" (0:4), уфимский "Салават Юлаев" дома был сильнее астанинского "Барыса" (5:4), "Трактор" на выезде в овертайме обыграл екатеринбургский "Автомобилист" (3:2), череповецкая "Северсталь" в гостях одолела ярославский "Локомотив" (1:0). Минское "Динамо" на своем льду переиграло подмосковный "Витязь" (4:1), СКА в домашней встрече разгромил "Сочи" (7:2), новосибирская "Сибирь" на выезде в овертайме победила тольяттинскую "Ладу" (2:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 42 24 3 0 2 2 11 154-117 58 2 Динамо М 41 21 4 2 1 3 10 127-98 58 3 Локомотив 39 22 3 0 2 1 11 97-75 53 4 Торпедо 41 21 2 1 2 1 14 120-97 51 5 СКА 39 20 2 3 1 0 13 117-878 51 6 ЦСКА 40 19 2 1 0 2 16 117-88 46 7 Северсталь 40 15 0 3 3 4 15 126-121 43 8 Динамо Мн 39 13 4 1 2 2 17 101-100 40 9 Куньлунь РС 41 7 4 4 2 3 21 96-136 35 10 Сочи 40 11 1 2 0 4 22 101-143 32 11 Витязь 41 9 2 2 2 3 23 84-141 31