Путин поручил продумать субсидирование российских производителей спортинвентаря

Президент России ждет доклад до 30 августа 2024 года и до 30 августа 2025 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил продумать возможность предоставления субсидий отечественным производителям на испытание нового спортинвентаря, сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству РФ. "Рассмотреть вопрос о предоставлении начиная с 2025 года субсидий российским производителям на финансовое обеспечение затрат на испытание новых конкурентоспособных отечественных образцов спортивного инвентаря и оборудования", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Глава государства ждет доклад до 30 августа 2024 года и до 30 августа 2025 года.