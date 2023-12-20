Марченко, Капризов и Кучеров вошли в число трех звезд дня в НХЛ

Первой звездой стал Кирилл Марченко из "Коламбуса", который забросил три шайбы в игре против "Баффало"

ТАСС, 20 декабря. Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

В ночь на среду "Коламбус" на выезде обыграл "Баффало" (9:4). Марченко забросил три шайбы и сделал второй хет-трик за время выступления в НХЛ. Россиянин стал автором самого быстрого дубля в истории клуба, отличившись дважды в течение 18 секунд.

Второй звездой дня признан российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов, который оформил дубль в гостевой игре с "Бостоном" (4:3 после овертайма). Вторая шайба форварда стала победной.

Третьей звездой стал российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров. Россиянин забросил две шайбы в домашней встрече с "Сент-Луисом" (6:1).