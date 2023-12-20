В Международной федерации конного спорта дорабатывают условия допуска россиян на турниры

В ноябре исполком организации принял решение о пересмотре запретительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Международная федерация конного спорта (FEI) находится на завершающей стадии выработки условий, на которых российские спортсмены получат возможность выступать на турнирах под эгидой организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FEI.

"Мы завершаем процедуру, согласно которой спортсмены, вспомогательный персонал, владельцы лошадей и официальные лица смогут вернуться к участию в соревнованиях FEI, и вскоре опубликуем ее", - сообщили в пресс-службе.

В ноябре исполком Международной федерации конного спорта принял решение о пересмотре запретительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц, и позволил им принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Планировалось, что условия и сроки реализации данного решения будут предложены на утверждение исполкому FEI во время телеконференции, которая состоялась 14 декабря.

6 марта 2022 года FEI запретила российским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в международных соревнованиях после получения рекомендации Международного олимпийского комитета. В начале апреля отстранение было продлено.