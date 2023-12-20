В Федерации компьютерного спорта России прокомментировали отстранение команды на Мальте

Команду Virtus pro отстранили от участия в турнире по игре Rainbow Six Siege из-за того, что в ее составе выступают россияне

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Организаторы киберспортивного турнира на Мальте, дисквалифицировавшие команду Virtus pro из-за россиян в составе, считают приоритетными свои интересы, а не соревновательный процесс. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Ранее команду Virtus pro отстранили от участия в турнире по игре Rainbow Six Siege, который проходит на Мальте, из-за того, что в ее составе выступают россияне.

"Очень жаль, что организаторы коммерческих турниров во главу угла ставят свои интересы, а не соревновательный процесс, - сказал Смит. - Мы уже не раз говорили, что киберспорт должен быть вне политики. Настоящая задача любого спорта - объединять спортсменов из разных стран, позволяя им определять сильнейшего".

В составе Virtus pro выступают россияне Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митрахович (always), Данила Донцов (dan), Данил Габов (joystick) и Артур Ипатов (Sheppard).