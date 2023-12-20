Газзаев считает, что РФС не стоит торопиться в вопросе перехода в Азию

В среду исполком РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российскому футбольную союзу (РФС) не стоит торопиться в вопросе перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев.

В среду исполком РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола. Позднее глава РФС Александр Дюков заявил, что у организации остается вариант с переходом в Азию.

"По окончании отстранения мы можем принимать решения, а сейчас в этом нет никакой надобности. Считаю, РФС сделал правильную паузу. Торопиться нет никакого смысла", - сказал Газзаев.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября 2022 года президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил об инициативе перехода РФС в AFC. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено.

Из-за отстранения от международных соревнований сборная России не приняла участия в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре и пропустит предстоящий чемпионат Европы в Германии. Также российской национальной команды нет среди участников ближайшего розыгрыша Лиги наций.