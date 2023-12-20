Сборные России и Сербии по футболу договорились о проведении товарищеской игры в 2024 году

По словам главы РФС Александра Дюкова, матч должен пройти в России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Футбольный союз Сербии договорились о проведении товарищеского матча национальных команд в 2024 году. Об этом журналистам сообщил президент РФС Александр Дюков.

"Договорились с сербами. В следующем году проведем товарищеский матч в России. Согласование от УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) получили. Но дальше может быть что угодно", - сказал Дюков.

"Можно играть с разными странами, но правильнее играть здесь, в России, в регионах, которые любят футбол. Нам, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы проводить матчи при заполненных трибунах. Я не могу гарантировать, что сербы обязательно приедут, есть контракт, который подписан", - добавил президент РФС.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).