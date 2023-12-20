Сборная России в 2024 году может провести матчи с белорусами и командой из Южной Америки

В РФС рассказали о планах по товарищеским матчам сборной

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сборная России по футболу может провести товарищеский матч против команды из Южной Америки в 2024 году. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Южная Америка - футбольный регион, важно для нас играть с такими сборными. Есть шанс, что в следующем году основная команда сыграет с одной из сборных Южной Америки", - сказал Дюков.

"Мы ведем переговоры с белорусами. Высока вероятность, что они станут одним из партнеров в следующем году, точно не в марте", - добавил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за отстранения от международных соревнований сборная России не приняла участия в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре и пропустит предстоящий чемпионат Европы в Германии, а российские команды не участвуют в еврокубках. Также российской национальной команды нет среди участников ближайшего розыгрыша Лиги наций.