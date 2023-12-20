Дюков считает, что сборная России из-за отстранения перейдет в дивизион D Лиги наций

Российская команда отстранена от участия в международных матчах с февраля прошлого года

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сборная России по футболу может опуститься в низший по силе дивизион Лиги наций из-за введенных против национальной команды санкций. Такое мнение высказал журналистам президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Наверное, да, мы переместимся в дивизион D Лиги наций из-за отсутствия нашей сборной. Но мне сложно сказать сейчас", - сказал Дюков.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за отстранения от международных соревнований сборная России не приняла участия в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре и пропустит предстоящий чемпионат Европы в Германии, а российские команды не участвуют в еврокубках. Также российской национальной команды нет среди участников ближайшего розыгрыша Лиги наций.