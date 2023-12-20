РФС может вернуться к вопросу о переходе в Азию в 2024 году

В среду исполком РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) в 2024 году может повторно рассмотреть возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.

В среду исполком РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола.

"В следующем году мы можем вновь рассмотреть вопрос и заявиться в Азиатскую конфедерацию футбола. Рабочая группа с УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) продолжает работать. Что касается нашей позиции, то работа продолжается, попытка о возвращении в УЕФА наших команд говорит, что там заинтересованы. Но не все зависит от них, есть внешние обстоятельства", - сказал Дюков.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за отстранения сборная России не приняла участия в стыковых матчах квалификации к чемпионату мира в Катаре и пропустит предстоящий чемпионат Европы в Германии. Также российской национальной команды нет среди участников ближайшего розыгрыша Лиги наций.