Фигуристы Леонтьева и Горелкин считают честью стартовать первыми на чемпионате России

Даниил Горелкин отметил, что атмосфера на турнире "волшебная"

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Софья Леонтьева и Даниил Горелкин назвал честью и ответственностью возможность первыми выступить на своем первом в карьере чемпионате России. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления с ритм-танцем.

"Не ожидали вытащить на жеребьевке первый номер, - рассказал Горелкин. - Первый чемпионат в карьере и первый номер. Это огромная честь и ответственность - открывать турнир. Взрослый чемпионат России - это совсем другая атмосфера по сравнению с первенствами, просто волшебная - мы наслаждаемся".

"После этапа Гран-при в Самаре вернулись и уже на следующий день отправились тренироваться в Новогорск, активно работали, поменяли некоторые места в программах".

Чемпионат России стартовал в четверг на ледовой арене "Трактор" в Челябинске, первыми программы представляют танцоры.