Суд ЕС признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги

Ряд европейских клубов объявили о создании Суперлиги 19 апреля 2021 года

ТАСС, 21 декабря. Действия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по блокировке создания Суперлиги нарушали закон о конкуренции. Об этом говорится в решении Европейского суда юстиции.

"Организация клубных соревнований и использование медиаправ - экономические активности. Поэтому данные активности должны рассматриваться на предмет соответствия правилам соревнований, а также соблюдения свобод передвижения [между организациями], даже несмотря на особую экономическую специфику спорта, подразумевающую наличие ассоциаций, способных накладывать санкции", - говорится в релизе.

"В условиях, когда потенциально конкурирующие организации борются за доступ к рынку, должен быть учтен риск конфликта интересов. Противоречия должны решаться в соответствии с принципами прозрачности, объективности, отсутствия дискриминации и пропорциональности. Действия ФИФА и УЕФА в данном случае не удовлетворили перечисленным критериям, а значит организации злоупотребили своими полномочиями. Суд отмечает, что действия ФИФА и УЕФА являются вредоносными для европейских клубов, медиакомпаний, а также зрителей, которым было отказано в возможности насладиться новым, потенциально инновационным, интересным соревнованием", - говорится в решении суда.

19 апреля 2021 года английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая 2021 года УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги. В июле 2023 года "Ювентус" начал процесс выхода из проекта Суперлиги.

В мае 2021 года суд ЕС зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции. В декабре 2022 года генеральный адвокат суда ЕС Атанасиос Рантос поддержал ФИФА и УЕФА в споре с создателями Суперлиги. По его мнению, Суперлига может создавать свои собственные соревнования, однако ФИФА и УЕФА имеют право заблокировать создание альтернативного турнира под угрозой санкций. Ранее он также отмечал, что правила ФИФА и УЕФА, согласно которым создание любого нового соревнования требует предварительного разрешения, совместимы с законодательством Европейского союза о конкуренции.

9 февраля 2023 года британская газета The Telegraph сообщила, что дочерняя компания Суперлиги А22 объявила о намерении запустить новый формат альтернативного Лиге чемпионов европейского футбольного турнира и продолжить борьбу против монополии УЕФА.