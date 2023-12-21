Колосков считает, что создание Суперлиги негативно скажется на российском футболе

Почетный президент РФС считает, что из-за создания турнира УЕФА может обеднеть, что приведет к остановке программ развития футбола

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Создание Суперлиги негативно скажется на развитии футбола в России, так как из-за этого российские клубы могут недополучить часть доходов. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Ранее Европейский суд юстиции признал, что действия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по блокировке создания Суперлиги нарушали закон о конкуренции.

"Для меня это неожиданное решение, так как мне казалось, что на предварительных слушаниях суд был за УЕФА. Я думаю, из-за этого решения и создания Суперлиги УЕФА может обеднеть, остановится программа развития. Это плохо будет и для российского футбола тоже, потому что нас в Суперлигу однозначно не пригласят, и мы тоже не получим из-за этого часть денег", - сказал Колосков.

Также он считает, что действия УЕФА и ФИФА по блокировке создания Суперлиги нельзя сравнивать с рекомендациями Международного олимпийского комитета к международным спортивным федерациям о неучастии в Играх БРИКС и Играх дружбы. "Я не думаю, что эту ситуацию можно сравнивать с тем, что сейчас делает МОК против наших соревнований. Все-таки действия МОК - это политика, а здесь все же финансовая история", - отметил собеседник агентства.

19 апреля 2021 года английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая 2021 года УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги. В июле 2023 года "Ювентус" начал процесс выхода из проекта Суперлиги.

В мае 2021 года суд ЕС зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции. В декабре 2022 года генеральный адвокат суда ЕС Атанасиос Рантос поддержал ФИФА и УЕФА в споре с создателями Суперлиги. По его мнению, Суперлига может создавать свои собственные соревнования, однако ФИФА и УЕФА имеют право заблокировать создание альтернативного турнира под угрозой санкций. Ранее он также отмечал, что правила ФИФА и УЕФА, согласно которым создание любого нового соревнования требует предварительного разрешения, совместимы с законодательством Европейского союза о конкуренции.