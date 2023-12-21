Худайбердиева считает, что ей не хватило раскованности в ритм-танце на чемпионате России

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин идут на втором месте после ритм-танца

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Худайбердиева волновалась во время проката ритм-танца на чемпионате России в Челябинске, поэтому ей не хватило в выступлении раскованности. Об этом фигуристка, выступающая в дуэте с Егором Базиным, рассказала журналистам.

Худайбердиева и Базин занимают после ритм-танца второе место с результатом 83,29 балла. Лидируют Александра Степанова и Иван Букин (86,90).

"Самое ответственное впереди. Может, немножко хотелось более раскованно выступить, но я немного переживала, - рассказала Худайбердиева. - Но в любом случае хорошо, мы довольны, и круто, что набрали очень хороший балл".

"Хотели прокататься аккуратно, не сильно широко, с эмоциями, - отметил Базин. - Нас оценили примерно так же, как и на этапах Гран-при. Если смотреть мировые соревнования, там лучшие пары набирают примерно такие баллы, есть к чему стремиться".

Произвольный танец дуэты представят 22 декабря. Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.