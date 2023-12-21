В УЕФА заявили, что решение суда ЕС не означает одобрения Суперлиги

УЕФА уверен в надежности своих новых правил и в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам, отметили в организации

ТАСС, 21 декабря. Решение Европейского суда юстиции, признавшего незаконной блокировку создания Суперлиги, является констатацией существовавшего ранее "технического аспекта" в правилах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее Европейский суд юстиции признал, что действия УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) по блокировке создания Суперлиги нарушали закон о конкуренции.

"Это решение не означает одобрения или утверждения так называемой Суперлиги, - говорится в заявлении. - Это, скорее, подчеркивает уже существовавший недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА - технический аспект, который уже был признан и исправлен в июне 2022 года. УЕФА уверен в надежности своих новых правил и в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам".

В УЕФА подчеркнули, что организация продолжит формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, а также выразили уверенность, что существующая модель развития футбола будет защищена от угрозы раскола.

9 февраля 2023 года британская газета The Telegraph сообщила, что дочерняя компания Суперлиги А22 объявила о намерении запустить новый формат альтернативного Лиге чемпионов европейского футбольного турнира и продолжить борьбу против монополии УЕФА.