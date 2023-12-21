Бестемьянова: фигуристы Степанова и Букин соревнуются сами с собой на чемпионате России

Спортсмены лидируют по итогам ритм-танца

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, являются главными фаворитами чемпионата России, они соревнуются сами с собой на турнире. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Степанова и Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России. За прокат фигуристы получили 86,90 балла. Вторыми идут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,29 балла), третьими - Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (77,45).

"Замечательная тройка, это просто чудо. Я совершенно не удивлена лидерством Степановой и Букина, они наши лидеры, главные фавориты турнира, здесь они соревнуются сами с собой, как и все большие спортсмены. Не знаю, останется ли тройка лидеров такой же, в произвольном танце все может поменяться. Будет очень интересно, дай бог всем откатать чисто", - сказала Бестемьянова.

Степановой 28 лет, Букину - 30. Они дважды становились серебряными призерами чемпионатов Европы (2019, 2022), трижды - бронзовыми (2015, 2018, 2020).

Произвольный танец дуэты представят 22 декабря. Чемпионат России в Челябинске завершится 24 декабря показательными выступлениями.