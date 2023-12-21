Фигурист Алиев назвал достойным свой прокат в короткой программе чемпионата России

Спортсмен получил за короткую программу 99,20 балла

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев считает, что показал достойный прокат в короткой программе чемпионата России, но не лучший в сезоне. Об этом Алиев рассказал журналистам.

За свой прокат Алиев получил 99,20 балла.

"Мне это было очень приятно, я услышал, как зал начинает подхватывать мою программу после третьего элемента - мне это безумно понравилось, и в моменте стиснул зубы на аксель, понял, что буду крутить его в любой ситуации. Когда катал дорожку шагов, впервые испытал эмоции, о которых рассказывал ранее - что я хочу получать от этой программы. Это одухотворение, воодушевление, и зал успел в нее проникнуться", - сказал Алиев.

"Лучший прокат в этом сезоне? В плане элементов нет, но в плане совмещения в себя всех элементов Димы Алиева - этот самый достойный, один из лучших", - добавил фигурист.

Алиеву 24 года, он также является серебряным призером европейского первенства (2018). В сезоне-2019/20 он стал чемпионом России.

Мужчины представят произвольную программу 22 декабря.