Организаторы Суперлиги планируют создать футбольную соцсеть

Планируется, что платформа будет совмещать элементы новостного агрегатора, социальной сети и вещательного сервиса

ТАСС, 21 декабря. Компания A22 Sports, которая выступает спонсором европейской футбольной Суперлиги, планирует создать собственную социальную сеть, посредством которой на бесплатной основе будут транслироваться все матчи соревнования. Об этом объявил на пресс-конференции исполнительный директор A22 Sports Бернд Райхарт.

Платформа должна называться Unify, планируется, что она должна совмещать элементы новостного агрегатора, социальной сети и вещательного сервиса. Сообщается, что функционал сети позволит футбольным болельщикам связываться с футболистами. Все матчи турнира будут транслироваться бесплатно.

"Что касается финансового обоснования системы - в настоящее время возможности рекламного рынка огромны. В бесплатном сервисе компании смогут рекламировать свой продукт на гораздо большую аудиторию. В последнее время интернет-сервисы во всех сферах переходят на такую модель: Spotify (музыкальный сервис - прим. ТАСС) начинался как бесплатный проект, но со временем стал работать по подписке, Netflix (онлайн-кинотеатр - прим. ТАСС) начинался как платный сервис, но теперь дает спектр возможностей, доступных бесплатно", - сказал Райхарт.

Он также отметил, что доходы Суперлиги будут распределяться между клубами.

19 апреля 2021 года английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая 2021 года УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги. В июле 2023 года "Ювентус" начал процесс выхода из проекта Суперлиги.

В мае 2021 года суд ЕС зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции. 21 декабря 2023 года суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.