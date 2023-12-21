"Манчестер Юнайтед", "Атлетико" и "Бавария" отказались от участия в Суперлиге

Ранее создание турнира поддержали испанские "Реал" и "Барселона"

ТАСС, 21 декабря. Английский "Манчестер Юнайтед" отказался от участия в футбольной Суперлиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

С подобными заявлениями также выступили испанский "Атлетико" и германская "Бавария". Все клубы заявили о приверженности Союзу европейских футбольных ассоциаций и текущей модели развития европейского футбола. Ранее создание Суперлиги поддержали испанские "Барселона" и "Реал".

В мае 2021 года суд ЕС зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции. 21 декабря 2023 года суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

Согласно новому формату, в Суперлиге ежегодно будут принимать участие 64 клуба, которые разделят на три дивизиона. Звездный (высший) и Золотой (второй по силе) будут состоять из 16 команд каждый, Синий (третий по силе) - из 32. Участники в каждом дивизионе будут поделены на группы, состоящие из восьми команд, в год они будут проводить не менее 14 матчей. Игры планируется проводить в середине недели. Для обеспечения равных возможностей будут внедрены правила финансовой устойчивости и прозрачности. Победители каждого дивизиона будут определяться по итогам плей-офф.

Трансляции игр сделают бесплатными. Также организаторы Суперлиги объявили о намерении создать социальную сеть для футбольных болельщиков со всего мира.