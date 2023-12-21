Фигурист Дикиджи рассказал, что из-за нервов не может раскрыть харизму

Спортсмен по итогам короткой программы занимает первое место на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Волнение мешает фигуристу Владиславу Дикиджи раскрыть харизму во время проката. Об этом он рассказал журналистам после проката короткой программы на чемпионате России.

За прокат фигурист набрал 102,70 баллов. Вторым стал Евгений Семененко (101,19 балла), третьим - Дмитрий Алиев (99,20).

"Не все было сделано идеально, прыжки и технику я бы оценил на 7,5 - 8 баллов из 10, можно было лучше сделать. А по компонентам беда - сильно нервничаю, не получается харизму свою раскрыть во время проката", - сказал Дикиджи.

Произвольную программу мужчины представят 22 декабря. Чемпионат России в Челябинске завершится 24 декабря показательными выступлениями.