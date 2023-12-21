"Наполи" готов участвовать в диалоге для реализации проекта Суперлиги

В четверг Европейский суд юстиции признал незаконными действия Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций по блокировке создания Суперлиги

ТАСС, 21 декабря. Итальянский футбольный клуб "Наполи" готов участвовать в диалоге для совместной реализации проекта Суперлиги. Об этом сообщает агентство ANSA.

В четверг Европейский суд юстиции признал незаконными действия Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций по блокировке создания Суперлиги. По данным ANSA, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис поприветствовал решение суда.

Согласно новому формату турнира, в Суперлиге ежегодно будут принимать участие 64 клуба, которые разделят на три дивизиона. Звездный (высший) и Золотой (второй по силе) будут состоять из 16 команд каждый, Синий (третий по силе) - из 32. Участники в каждом дивизионе будут поделены на группы, состоящие из восьми команд, в год они будут проводить не менее 14 матчей. Игры планируется проводить в середине недели. Для обеспечения равных возможностей будут внедрены правила финансовой устойчивости и прозрачности. Победители каждого дивизиона будут определяться по итогам плей-офф.

Ранее от участия в Суперлиге официально отказались английский "Манчестер Юнайтед", германские "Бавария" и "Боруссия" из Дортмунда, французский ПСЖ, испанские "Атлетико", "Севилья" и "Валенсия". Поддержали создание проекта испанские "Барселона" и "Реал".