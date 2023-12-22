Фигуристы Шанаева и Дрозд расстроились отсутствию медалей на чемпионате России

Спортсмены заняли на турнире четвертое место

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, выступающие в танцах на льду, расстроены тем, что не смогли завоевать медали на чемпионате России в Челябинске. Об этом они рассказали журналистам.

Шанаева и Дрозд набрали 196,26 балла по сумме двух программ и заняли четвертое место.

"Мы будем дураками, если скажем, что не расстраиваемся тому, что остались без медалей. Мы еще изучим детальнее видео, чтобы не делать скоропалительных выводов. Мы много лет катаемся и можем сказать, что сделали сегодня свою работу хорошо", - сказал Дрозд.

"Мы рады, как откатали произвольную программу, получили много эмоций. Чемпионат России - это центральный старт в сезоне, самый важный, здесь присутствуют нервы, хочется показать максимум. Считаем, что мы с Лизой сделали хорошую работу, останавливаться не буду", - добавил фигурист.

Шанаева отметила, что они показали достойный прокат. "Прокат был достойным, что дает мотивацию двигаться дальше. Мы отталкиваемся от своих ощущений, бывает, эмоции захлестывают", - сказала фигуристка.