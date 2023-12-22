Фигуристка Худайбердиева довольна переменами в своей жизни

В апреле спортсменка вместе с Егором Базиным перешла из группы Дениса Самохина к Александру Жулину

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду, максимально довольна переменами в своей жизни. Об этом она рассказала журналистам.

"Прошлый год вспоминать не хочется, особенно мне, но сейчас я максимально в полном дзене, я довольна, как все поменялось в нашей жизни, как поменялся тренерский штаб, как мы поменялись, - сказала Худайбердиева. - То, что происходит сейчас, - полное счастье, мы довольны своей работой - наслаждаешься, понимаешь, что обожаешь ее и готов еще на много-много чемпионатов съездить. Для нас было важно, что вернулись лидеры - мы понимаем, учимся у ребят каждый день, у нас есть такая возможность, мы находимся в одном штабе. Круто, что мы стараемся развиваться, совершенствоваться".

Ранее Худайбердиева вместе с Егором Базиным заняла второе место на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. В апреле спортсмены из группы Дениса Самохина перешли к Александру Жулину.

Худайбердиевой 21 год, Базину 27 лет. В декабре 2022 года дуэт выиграл чемпионат России.