Худайбердиева назвала фигуристку Степанову примером для всех спортсменов

Александра Степанова брала паузу в карьере из-за беременности

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Худайбердиева назвала Александру Степанову, вернувшуюся в форму спустя месяц после рождения дочери, примером для всех спортсменов. Об этом она рассказала журналистам.

"Мы вышли в один день на тренировку после перерыва, - рассказала Худайбердиева. - Она выглядела так же [как до перерыва] уже через месяц. Она была в форме и тренировалась в полном объеме. Это пример для всех спортсменов".

Степанова брала паузу в карьере, родила ребенка и вернулась на лед. В пятницу Степанова и ее партнер Иван Букин в третий раз стали победителями чемпионата России, который проходит в Челябинске.