Хавронина и Нарижный счастливы обрести друг друга не только в жизни, но и на льду

Спортсмены в пятницу стали бронзовыми призерами чемпионата России в танцах на льду

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Танцоры Ирина Хавронина и Девид Нарижный считают большим шагом, что решились объединиться не только в жизни, но и на льду, встав в новый дуэт. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления на чемпионате России.

Хавронина и Нарижный на первом совместном чемпионате России в Челябинске завоевали бронзовую награду.

"Мы обрели друг друга с Девидом не только в жизни, но и объединились на льду. У нас есть какая-то химия, и это было видно еще с первых наших тренировок. Для нас это большой шаг. Все по-новому, и лично я чувствую и вижу прогресс, очень рады, что мы пошли на это", - рассказала Хавронина.

"Порой было очень тяжело, были разные обстоятельства, - отметила спортсменка. - Мы шли в какую-то неизвестность, но не сомневались в своем решении, и это было волнительно. Мы катаемся меньше года, только в конце января 2023 года встали в пару".

Победителями турнира стали Александра Степанова и Иван Букин, второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.