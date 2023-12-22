В Сириусе приступили к созданию центра подготовки сборных России по футболу

В настоящее время есть вопросы, связанные с выделением земельных участков, рассказал Дмитрий Плишкин

СИРИУС /федеральная территория/, 22 декабря. /ТАСС/. Работа по созданию центра подготовки сборных России по футболу на федеральной территории Сириус уже ведется, конкретные шаги в этом направлении будут предприниматься с 2024 года. Об этом сообщил ТАСС глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

19 декабря президент России Владимир Путин дал поручение создать центр подготовки сборных РФ по футболу на федеральной территории Сириус. Для этого Российскому футбольному союзу (РФС)должны быть переданы земельные участки, расположенные на территории села Веселое.

"[Работа по созданию центра] ведется уже с прошлого года. Сейчас переходит уже в более конкретную фазу, есть те участки, которые планируется использовать. Есть договоренности с РФС, поэтому мы уверены, что в ближайшее время приступим к проекту более плотно. Первые конкретные шаги будут сделаны в 2024 году", - сказал Плишкин.

Он добавил, что в настоящее время есть вопросы, связанные с выделением земельных участков, однако принципиальные договоренности уже достигнуты. "Участки в Веселом (которые должны быть переданы РФС - прим. ТАСС) не входят в федеральную территорию. В данном случае есть намерения использовать те участки, а дальше будем смотреть. Возможны те или иные корректировки", - отметил собеседник агентства.

Сириус - населенный пункт в Имеретинской низменности, где проходили зимние Олимпийские игры. В 2020 году Сириус вышел из состава Сочи. 22 декабря 2020 года ему присвоен статус первой в России федеральной территории. Географические ориентиры - от реки Мзымты до реки Псоу.

На федеральной территории развиваются образовательный центр "Сириус" (центр для талантливых школьников со всей страны), Президентский лицей "Сириус" (общеобразовательная школа, где учатся дети, которые живут на федеральной территории), Научно-технологический университет "Сириус" (самый молодой вуз России), колледж при университете, Инновационный научно-технологический центр (площадка для внедрения и продвижения стартапов), спортивная инфраструктура, объекты культуры.