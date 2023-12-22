Фигурист Кондратюк рассказал, как его изменила Олимпиада

Спортсмен в 2022 году выиграл командный турнир на Олимпийских играх в Пекине

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Олимпийские игры в Пекине не изменили фигуриста Марка Кондратюка в плохую сторону. Об этом он рассказал журналистам.

"Что-то изменилось после Олимпийских игр? Конечно, это очевидно, - это знаковое событие, а они всех меняют. Не думаю, что изменило в плохую сторону. Я взрослею, меняюсь, это нормально", - сказал Кондратюк.

Кондратюку 20 лет, он тренируется в школе ЦСКА под руководством заслуженного тренера России Светланы Соколовской. Фигурист в прошедшем сезоне выиграл командный турнир на Олимпиаде в Пекине, а также чемпионаты России и Европы.