Фигурист Кондратюк назвал 2023 год сложным для него

Спортсмен отметил, что ему стоит переосмыслить прошедший год

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Текущий год получился сложным для олимпийского чемпиона по фигурному катанию Марка Кондратюка. Об этом он рассказал журналистам.

"Каким был этот год? Он был сложным. Хотелось бы верить, что у меня были моменты, когда я катался хорошо. Сейчас хуже - этот факт неоспоримый. Но хочется это пережить, переосмыслить и кататься как было, как раньше", - сказал Кондратюк.

Кондратюку 20 лет, он тренируется в школе ЦСКА под руководством заслуженного тренера России Светланы Соколовской. Фигурист в прошедшем сезоне выиграл командный турнир на Олимпиаде в Пекине, а также чемпионаты России и Европы.