Фигурист Игнатов признался, что исполнял программу на чемпионате России как получится

Спортсмен по сумме двух программ занял на турнире шестое место

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Призер международной серии Гран-при фигурист Макар Игнатов исполнял произвольную программу на чемпионате России в Челябинске как получится, но допущенные ошибки его раздражают. Об этом он рассказал журналистам после выступления.

Игнатов занял шестое место, набрав 265,34 балла по сумме двух программ.

"Есть какие-то положительные моменты, но это явно не тот результат, на который ты рассчитываешь. Сегодня я был спокойнее, чем вчера, когда очень чувствовалось волнение. Не знаю, как это объяснить, но я шел катать программу, как получится. Хочется сделать максимум, кататься чисто, а ошибки всегда раздражают, бесят", - рассказал Игнатов.

"Всегда есть о чем пожалеть, куда улучшаться, и я рад, что научился работать, несмотря на обстоятельства, пытаться все это выкинуть из головы. Я свой потенциал знаю и здесь его показал", - считает фигурист.

Игнатов отметил, что ему непросто совмещать спорт и учебу: "Пока непонятно, как совмещать это с университетом. Приеду, буду как-то это разгребать. Я так концентрирован на фигурном катании, что вопросы учебы уходят на второй план, я не очень многозадачный - могу выпасть, а потом неожиданно узнать, что надо было что-то сделать".