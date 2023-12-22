Фигуристка Талалайкина заявила, что в России ей лучше, чем в Италии

Спортсменка вернулась на родину в прошлом году после отказа в виде на жительство

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Фигуристке Марии Талалайкиной в России живется и тренируется лучше, чем в Италии, откуда она вернулась на родину в прошлом сезоне. Об этом она рассказала журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате России в Челябинске.

Талалайкина набрала 56,29 балла в короткой программе.

"Почему-то здесь у меня начались проблемы с тройным лутцем, для меня это самый простой прыжок, а тут не получилось. Чтобы я упала с лутца, должен произойти ретроградный Меркурий, - рассказала Талалайкина. - Сейчас катаюсь, чтобы получить удовольствие, только для этого. Очевидно, что есть девочки сильнее меня".

"Когда я вернулась из Италии, хотелось эмоций, но этого не получалось, поэтому то, что я здесь, это просто сказка. Я столько ждала, чтобы выйти на старт, когда меня поставили на старт в академии, потом отправили в Уфу, я была рада, а здесь на чемпионате России - просто сказка. В Италии я не выступала, поэтому в России мне лучше", - отметила фигуристка.

Талалайкиной 21 год, в декабре 2021 года она получила разрешение на смену спортивного гражданства, чтобы выступать за сборную Италии. В октябре 2022 года фигуристка решила вернуться в Россию, в Санкт-Петербург, в группу Евгения Рукавицына из-за отказа в виде на жительство.