"Интер Майами" объявил о переходе футболиста Луиса Суареса

Уругваец будет выступать вместе с другими бывшими футболистами "Барселоны" Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой

ТАСС, 22 декабря. Уругвайский футболист Луис Суарес перешел в американский клуб "Интер Майами". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Телеканал ESPN ранее сообщал, что контракт с Суаресом будет рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один год.

Ранее в "Интер Майами" перешли три бывших футболиста "Барселоны": аргентинский нападающий Лионель Месси, испанский полузащитник Серхио Бускетс и испанский защитник Жорди Альба. Команду тренирует аргентинский специалист Херардо Мартино, ранее возглавлявший "Барселону".

Суаресу 36 лет, последним клубом уругвайца был бразильский "Гремио". Ранее он играл за уругвайский "Насьонал", испанские "Атлетико" и "Барселону", английский "Ливерпуль", нидерландские "Аякс" и "Гронинген".

За "Барселону" форвард выступал с 2014 по 2020 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным победителем суперкубка страны, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В сезоне-2015/16 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 40 голами.

За сборную Уругвая Суарес провел 137 матчей, что является вторым показателем в истории национальной команды (больше всех матчей на счету Диего Година - 161). Суарес забил 68 голов и отдал 39 результативных передач за сборную. В 2011 году в составе команды Уругвая он стал победителем Кубка Америки.