Фигуристка Валиева рассказала, что волновалась перед чемпионатом России

Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева рассказала, что волновалась перед короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Валиева выступала в короткой программе под последним, 18-м номером и заняла первое место, набрав 81,85 балла. Второй идет Аделия Петросян (79,06 балла), третьей - Софья Муравьева (78,33).

"В первую очередь огромное спасибо болельщикам - было безумно приятно, что такое количество поддержки, игрушек. По прокату - сегодня первый день соревнований, безумно рада, что собралась и показала довольно неплохой прокат. Были некоторые недочеты, давно уже не закрывала короткую программу - было волнительно, но зато очень хороший опыт", - отметила Валиева.

"Если сравнивать с прокатами, возможно, есть какие-то изменения, тут больше на каких-то внутренних ощущениях - все-таки более женственное, значит, более плавное, больше точек. Это самое главное - эмоции. Это совместная работа, над которой работать и работать. Нет предела совершенству", - добавила фигуристка.

Произвольную программу на чемпионате России фигуристки представят 23 декабря.