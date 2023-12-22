22 декабря, 18:39
КХЛ

"Спартак" обыграл минское "Динамо" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл минское "Динамо" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на Малой спортивной арене "Лужники".

В составе победителей шайбы забросили Даниил Орлов (17-я минута), Егор Филин (24), Николай Голдобин (47) и Павел Порядин (60). У гостей отличились Андрей Стась (13) и Сэм Энес (45). Впервые с 23 ноября ворота "Спартака" защищал словак Патрик Рибар. Голкипер не выходил на лед из-за травмы.

Голдобин набрал 55-е очко и повторил клубный рекорд "Спартака" в КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат. Ранее по 55 очков набирали нападающие Бранко Радивоевич (2009/2010) и Александр Хохлачев (2022/23). Михаил Мальцев отметился первым набранным очком в составе "Спартака". Форвард в декабре перешел в столичную команду на правах аренды из системы клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес".

"Спартак" одержал четвертую победу подряд и возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 60 очков в 43 матчах. Второе место занимает московское "Динамо", на счету которого 60 очков в 42 играх. Красно-белые идут первыми благодаря большему количеству побед в основное время. Минское "Динамо" занимает восьмое место на Западе с 40 очками в 40 играх.

В следующем матче "Спартак" 24 декабря примет китайский "Куньлунь Ред Стар", минское "Динамо" в этот же день на выезде сыграет с подмосковным "Витязем".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

43

25

3

0

2

2

11

158-119

60

2

Динамо М

42

21

4

3

1

3

10

131-101

60

3

Локомотив

40

23

3

0

2

1

11

102-77

55

4

СКА

41

22

2

3

1

0

13

130-92

55

5

Торпедо

42

22

2

1

2

1

14

123-98

53

6

ЦСКА

41

19

2

1

0

2

17

119-94

46

7

Северсталь

41

15

0

3

3

4

16

127-124

43

8

Динамо Мн

40

13

4

1

2

2

18

103-104

40

9

Куньлунь РС

42

7

4

4

2

3

22

98-141

35

10

Сочи

42

11

1

2

0

4

24

106-158

32

11

Витязь

42

9

2

2

2

3

24

86-146

31

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

42

20

4

2

3

2

11

130-107

57

2

Авангард

40

17

7

3

0

3

10

123-104

57

3

Салават Юлаев

41

23

1

1

1

2

13

117-83

53

4

Лада

43

18

1

3

1

8

12

107-104

53

5

Трактор

43

17

5

1

1

4

15

112-100

51

6

Ак Барс

42

19

5

0

0

2

16

112-93

50

7

Автомобилист

43

14

5

3

3

2

16

98-100

49

8

Сибирь

43

12

3

4

3

4

17

100-118

45

9

Амур

42

14

1

2

5

3

17

92-108

42

10

Нефтехимик

41

12

2

1

4

4

18

91-130

38

11

Адмирал

40

7

3

3

6

3

18

83-110

35

12

Барыс

42

6

3

3

2

5

23

96-133

31

  

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КХЛ