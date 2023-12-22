"Спартак" обыграл минское "Динамо" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл минское "Динамо" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на Малой спортивной арене "Лужники".
В составе победителей шайбы забросили Даниил Орлов (17-я минута), Егор Филин (24), Николай Голдобин (47) и Павел Порядин (60). У гостей отличились Андрей Стась (13) и Сэм Энес (45). Впервые с 23 ноября ворота "Спартака" защищал словак Патрик Рибар. Голкипер не выходил на лед из-за травмы.
Голдобин набрал 55-е очко и повторил клубный рекорд "Спартака" в КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат. Ранее по 55 очков набирали нападающие Бранко Радивоевич (2009/2010) и Александр Хохлачев (2022/23). Михаил Мальцев отметился первым набранным очком в составе "Спартака". Форвард в декабре перешел в столичную команду на правах аренды из системы клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес".
"Спартак" одержал четвертую победу подряд и возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 60 очков в 43 матчах. Второе место занимает московское "Динамо", на счету которого 60 очков в 42 играх. Красно-белые идут первыми благодаря большему количеству побед в основное время. Минское "Динамо" занимает восьмое место на Западе с 40 очками в 40 играх.
В следующем матче "Спартак" 24 декабря примет китайский "Куньлунь Ред Стар", минское "Динамо" в этот же день на выезде сыграет с подмосковным "Витязем".
1
Спартак
43
25
3
0
2
2
11
158-119
60
2
Динамо М
42
21
4
3
1
3
10
131-101
60
3
Локомотив
40
23
3
0
2
1
11
102-77
55
4
СКА
41
22
2
3
1
0
13
130-92
55
5
Торпедо
42
22
2
1
2
1
14
123-98
53
6
ЦСКА
41
19
2
1
0
2
17
119-94
46
7
Северсталь
41
15
0
3
3
4
16
127-124
43
8
Динамо Мн
40
13
4
1
2
2
18
103-104
40
9
Куньлунь РС
42
7
4
4
2
3
22
98-141
35
10
Сочи
42
11
1
2
0
4
24
106-158
32
11
Витязь
42
9
2
2
2
3
24
86-146
31
1
Металлург
42
20
4
2
3
2
11
130-107
57
2
Авангард
40
17
7
3
0
3
10
123-104
57
3
Салават Юлаев
41
23
1
1
1
2
13
117-83
53
4
Лада
43
18
1
3
1
8
12
107-104
53
5
Трактор
43
17
5
1
1
4
15
112-100
51
6
Ак Барс
42
19
5
0
0
2
16
112-93
50
7
Автомобилист
43
14
5
3
3
2
16
98-100
49
8
Сибирь
43
12
3
4
3
4
17
100-118
45
9
Амур
42
14
1
2
5
3
17
92-108
42
10
Нефтехимик
41
12
2
1
4
4
18
91-130
38
11
Адмирал
40
7
3
3
6
3
18
83-110
35
12
Барыс
42
6
3
3
2
5
23
96-133
31