"Спартак" обыграл минское "Динамо" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл минское "Динамо" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на Малой спортивной арене "Лужники".

В составе победителей шайбы забросили Даниил Орлов (17-я минута), Егор Филин (24), Николай Голдобин (47) и Павел Порядин (60). У гостей отличились Андрей Стась (13) и Сэм Энес (45). Впервые с 23 ноября ворота "Спартака" защищал словак Патрик Рибар. Голкипер не выходил на лед из-за травмы.

Голдобин набрал 55-е очко и повторил клубный рекорд "Спартака" в КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат. Ранее по 55 очков набирали нападающие Бранко Радивоевич (2009/2010) и Александр Хохлачев (2022/23). Михаил Мальцев отметился первым набранным очком в составе "Спартака". Форвард в декабре перешел в столичную команду на правах аренды из системы клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес".

"Спартак" одержал четвертую победу подряд и возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 60 очков в 43 матчах. Второе место занимает московское "Динамо", на счету которого 60 очков в 42 играх. Красно-белые идут первыми благодаря большему количеству побед в основное время. Минское "Динамо" занимает восьмое место на Западе с 40 очками в 40 играх.

В следующем матче "Спартак" 24 декабря примет китайский "Куньлунь Ред Стар", минское "Динамо" в этот же день на выезде сыграет с подмосковным "Витязем".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 43 25 3 0 2 2 11 158-119 60 2 Динамо М 42 21 4 3 1 3 10 131-101 60 3 Локомотив 40 23 3 0 2 1 11 102-77 55 4 СКА 41 22 2 3 1 0 13 130-92 55 5 Торпедо 42 22 2 1 2 1 14 123-98 53 6 ЦСКА 41 19 2 1 0 2 17 119-94 46 7 Северсталь 41 15 0 3 3 4 16 127-124 43 8 Динамо Мн 40 13 4 1 2 2 18 103-104 40 9 Куньлунь РС 42 7 4 4 2 3 22 98-141 35 10 Сочи 42 11 1 2 0 4 24 106-158 32 11 Витязь 42 9 2 2 2 3 24 86-146 31