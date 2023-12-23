С хлебом-солью. "Спартак" победил минское "Динамо" в свой день рождения

Встреча завершилась со счетом 4:2

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Игроки "Спартака" одержали победу над минским "Динамо" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:2. Поединок был приурочен ко дню рождения московского клуба.

22 декабря считается в России историческим днем. Несколько хоккейных клубов, в том числе и "Спартак", день рождения отмечают 22 декабря. День рождения отечественного хоккея тоже празднуют в эту дату. Ведь именно в этот день 77 лет назад стартовал первый чемпионат СССР.

С 2015 года "Спартак" в декабре, иногда в годовщину клуба, проводил ретро-матчи, относящиеся к разным эпохам: от послевоенных 40-х годов до 90-х. В этот же раз было принято решение совместить празднование 77-летия клуба с народными гуляньями. Организованы они были как внутри Малой спортивной арены "Лужники", так и на площади рядом с ней. Болельщики могли увидеть палатки, карусель, надувной самовар. Помимо сувенирной спартаковской продукции, зрители могли купить тульский пряник. Можно было приобрести и шайбы с красно-белой символикой, стилизованной под русский фольклор.

Хоккеисты "Спартака" прибыли на матч в необычном виде: некоторые игроки приехали в шубе и в кубанках, несколько хоккеистов надели боярский кафтан. Во время представления красно-белых на табло игроки были показаны в рубахах, а один из лучших бомбардиров чемпионата Николай Голдобин был представлен в образе богатыря. Играли хозяева в специально изготовленных к матчу тематических свитерах с элементами, похожими на древнерусский узор. На форме присутствовал символизирующий "Спартак" ромб.

"Это все шоу для людей, для зрителей, кто смотрит по телевизору или вживую. Очень здорово - на этой арене еще ни разу не играл, - сказал ТАСС Голдобин, ставший автором победной шайбы. - Я бы каждую игру приезжал в чем-то необычном, если честно. Я такой человек открытый, мне все равно вообще".

"Необычно, много эмоций, немного ретро, стадион старенький", - отметил автор второй шайбы "Спартака" Егор Филин.

Прогресс Мальцева и интрига с Ковальчуком

Главному тренеру "Спартака" Алексею Жамнову перед обязательным флеш-интервью корреспондент вручила отведать хлеб с солью. "Откусил, попробовал, вкусно было", - рассказал потом тренер. Год назад предыдущий тренерский штаб во главе с Игорем Гришиным во время ретро-матча вышел на скамейку в костюмах и с цилиндрами. "Нам ничего такого не предлагали в плане одежды, потому что знают, что я не любитель этого всего, особенно на скамейке", - отметил Жамнов.

В паузах во время матча звучала музыка, стилизованная под народную. Лед во время рекламных пауз чистили специально обученные люди, одетые в национальные рубахи.

В первом периоде команды задали невысокий ритм матча. "Темпа не хватало в начале. Гостевой гол нас разбудил, побежали отыгрываться, взвинтили темп и, можно сказать, не отпускали игру из своих рук", - сказал после матча Филин, который вывел "Спартак" вперед во втором периоде.

Второй матч в составе "Спартака" провел вернувшийся из-за океана в аренду Михаил Мальцев. Сначала, как и в первой своей игре с "Торпедо", он был не слишком заметен, особенно в атаке. Тем не менее при счете 2:2 именно он сделал передачу под бросок Голдобину, который набрал 55-е очко и повторил рекорд "Спартака" в лиге по результативности за один регулярный чемпионат. Ранее столько же очков набирали нападающие Бранко Радивоевич (2009/2010) и играющий сейчас в "Амуре" Александр Хохлачев (2022/23).

"Миша прибавляет из игры к игре. Вторая у него получилась лучше в плане принятия решений, он все понимает прекрасно. Сегодня играли лучше, начали находить связи. Я смотрю на ситуацию с оптимизмом, когда у нас есть такие центральные, как он, Иван Морозов", - сказал Жамнов.

В субботу в Лужниках в рамках "Народных гуляний", организованных "Спартаком", пройдет матч ветеранов "Спартака" и московского "Динамо". Празднование Нового года состоится в рамках воскресной игры "Спартака" с китайским клубом "Куньлунь Ред Стар". Интригой перед этим матчем является то, сыграет ли за "Спартак" олимпийский чемпион Илья Ковальчук, который на неделе уже провел первую тренировку с командой.