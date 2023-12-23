Фигуристка Муравьева осталась довольна прокатом на чемпионате России

Спортсменка заняла второе место

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России в Челябинске Софья Муравьева осталась довольна своим прокатом на турнире. Об этом она рассказала журналистам.

Муравьева получила 239,40 балла по сумме двух программ.

"Всем спасибо огромное, я не устану благодарить, - сказала Муравьева. - Прокатом я очень довольна. Надеюсь, и дальше смогу радовать вас. Я очень рада медали чемпионата России, это значит, что работа, которая была проделана, и не только моя, не ушла в никуда".

"От второго тройного акселя я отказалась сразу после неудачной короткой программы. Сразу знала, что буду делать один", - добавила фигуристка.

Также она рассказала о главных своих моментах в 2023 году. "Самое главное событие - это очень крутые старты, которые нам устраивает федерация, чемпионат России, безусловно, дарит огромные эмоции. Поездка в Китай - это было что-то невероятное, спасибо огромное Евгению Викторовичу [Плющенко] и Яне Александровне [Рудковской] за такой выезд за границу в такое тяжелое время, это разрядило обстановку", - отметила Муравьева.

Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.